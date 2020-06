N26 lance son compte Business Metal « pour les auto-entrepreneurs », avec 0,5 % de cashback

Ce compte est donc la version « Business » de l'offre Metal disponible pour les particuliers. Il est facturé 16,90 euros par mois, avec une carte Mastercard en métal (d'où son nom).

Alors que le cashback est de 0,1 % sur N26 Business You, il passe à 0,5 %. La néobanque explique aussi que ce compte « donne un accès exclusif à des offres partenaires : Google Ads, Boosted, And.co et Fiverr, ainsi que des marques de bien-être telles que Audible, TIDAL et Udemy » .

Tous les détails et les conditions de l'offre se trouvent par ici, avec un comparatif entre les offres en prime.