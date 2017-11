myCanal va proposer l'achat de contenus ou d’événements sportifs à l'acte

Les Echos nous apprennent que Canal+ va proposer ses contenus à la demande au sein de myCanal à partir du début de l'année prochaine.

Une offre qui concernera les films, séries, mais aussi certains événements sportifs qui vont prochainement faire l'objet d'un test, alors que le pay-per-view n'est pas vraiment développé en France. L’enjeu ? Que cette offre à la demande ne cannibalise pas l'abonnement, mais suscite l’appétence des acheteurs réguliers de contenus.

Le tarif d'entrée de l'abonnement du groupe reste cependant élevé. La chaine Canal+ seule, proposée à 20 euros par mois, ne contient que le minimum et peu de contenu face à des offres de SVOD ou des bouquets comme OCS, de plus en plus attractifs.