MyCanal diffuse désormais des « mini-série de marque »

Le fondeur vient de dévoiler son bilan du troisième trimestre avec 19,2 milliards de chiffre d'affaires, soit exactement le même montant que l'année dernière. Le bénéfice net est par contre en baisse de 6 %, mais reste largement positif avec 6 milliards de dollars.

Dans le détail, la branche PC-centric business (CCG) est en baisse de 5 %, tandis que la Data-centric grimpe de 6 %. Dans le second cas, Mobileye a connu la plus forte hausse (+20 %), suivi par la mémoire (+19%) et l'Internet des objets (+9 %).

Pour le quatrième trimestre, Intel prévoit également des revenus de 19,2 milliards de dollars. En bourse, le titre de l'action gagne 4 % dans la séance d'après clôture.