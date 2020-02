MWC 2020 : défections en série (NVIDIA, Ericsson, Amazon…), la GMSA durcit ses règles

Alors que l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV continue de sévir et que les mesures de précautions se multiplient, la GSMA a décidé de revoir sa position. Le salon de Barcelone est toujours maintenu, mais avec de nouvelles règles édictées en collaboration avec les autorités sanitaires espagnoles :

Aucun voyageur de la province de Hubei en Chine ne sera autorisé à accéder à l'événement

Tous les voyageurs ayant séjourné en Chine devront présenter une preuve qu'ils se trouvaient hors de Chine 14 jours avant l'événement (cachet du passeport, certificat sanitaire)

Des vérifications de la température seront mises en place

Les participants devront auto-certifier qu'ils n'ont pas été en contact avec une personne infectée

Cette annonce arrive peu de temps après une déclaration d’Ericsson qui « a décidé de se retirer de l'événement de la GSMA, le Mobile World Congress 2020 à Barcelone, la santé et la sécurité des employés et des clients ne pouvant être garantis ».

Même son de cloche chez NVIDIA : « Étant donné les risques pour la santé liés au coronavirus, assurer la sécurité de nos collègues, partenaires et clients est notre plus grande préoccupation […] Nous regrettons de ne pas être venus, mais pensons que c'est la bonne décision ».

Amazon aussi ne viendra pas « en raison de l'épidémie et des préoccupations persistantes concernant le nouveau coronavirus », rapporte TechCrunch. Enfin, Samsung reste présent au salon de Barcelone, mais avec une équipe plus réduite que prévu. Pour rappel, LG avait déjà annulé sa participation et ZTE sa conférence « Devices Press », mais pas sa présence sur place.

Notez enfin que l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV pourrait avoir d’autres conséquences sur le monde de la technologie car les chaînes d’assemblages se trouvent en Chine. Par exemple avec un retard de la prochaine génération de consoles : Xbox Series X et PlayStation 5.