MWC : Intel, NTT Docomo, Sony et TCL passent à leur tour, les nouveaux Xperia présentés sur YouTube

L’épidémie – nous ne sommes pas (encore ?) au stade de pandémie – de coronavirus 2019-nCoV continue de faire parler d’elle et d’inquiéter. Depuis la fin de la semaine dernière, les défections au MWC de Barcelone se multiplient.

Après LG, ZTE, NVIDIA, Ericsson, Amazon et Samsung, c’est donc au tour d’Intel, Sony, NTT Docomo et TCL de revoir leurs plans. Sony explique avoir « pris la difficile décision d'annuler [sa] participation au MWC 2020 de Barcelone », mais sa conférence de presse « sera maintenue ». Elle se tiendra à l'heure prévue : 8h30 le 24 février via la chaîne Xperia YouTube.

TCL fait comme ZTE : il ne tiendra finalement pas de conférence de presse, mais ses équipes seront présentes sur le salon. La société israélienne Amdocs indique de son côté que : « Bien que nous apprécions les mesures de précaution mises en place par la GSMA, nous pensons que l'option la plus sûre est de ne pas assister au MWC 2020 à Barcelone ».

Les défections se multipliant de jour en jour, notamment de la part des plus grosses sociétés du secteur, il faudra voir si la GSMA réagira avec de nouvelles mesures. La question d'une annulation du salon ne semble pour le moment pas sur la table.