Mozilla va remplacer IRC par Riot/Matrix pour sa messagerie interne

Au cours de l’année, Mozilla a étudié des solutions de remplacement au vieil IRC, pour se doter d’une plateforme plus moderne de communication. En septembre, quatre finalistes étaient retenus : Mattermost, Riot.im, Rocket.Chat et Slack, soit trois solutions open source et le champion en titre dans ce domaine, mais propriétaire.

Le gagnant est désormais connu : Riot.im, basé sur Matrix. Même si le service peut être hébergé sur ses propres serveurs, Mozilla a préféré s’adresser à Modular.im, qui gère déjà les communications internes de l’équipe de développement de KDE.

La fondation indique que Riot.im contient tout ce qu’elle pouvait demander : une solution moderne, open source, chiffrée de bout en bout, capable de s’intégrer avec d’autres services et produits. Elle juge Riot.im comme « un excellent outil ouvert de collaboration pour les communautés ».

Si tous les finalistes avaient tout ce qu’il fallait pour répondre aux besoins classiques, Mozilla note que Riot.im était le seul à proposer des outils spécifiques aux Community Participation Guidelines, à la fois pour leur application stricte et pour les rapports d’infraction.

Le produit se distingue également par son approche de l’accessibilité selon Mozilla. Puisque Riot.im sera connecté aux différentes ressources communautaires, dont les forums, il fallait que la solution retenue convienne aux standards imposés par l’éditeur.

La nouvelle messagerie sera activée en janvier. Commencera alors une période de deux mois pendant laquelle l’ensemble de l’infrastructure sera migrée pour déconnecter IRC et coller au nouveau service. Tout devrait être achevé en mars, Mozilla coupant alors IRC.mozilla.org.