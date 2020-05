Mozilla recrute un nouveau directeur d'exploitation : Adam Seligman

Un peu plus d’un mois après la nomination officielle de Mitchell Baker comme directrice générale de Mozilla Corporation, une nouvelle tête arrive dans l’équipe dirigeante.

Selon son profil LinkedIn, Adam Seligman a passé huit ans chez Microsoft, six ans chez Salesforce et un an chez Google, avec des postes à responsabilités à chaque fois. Désormais, il travaillera en « étroite collaboration » avec Mitchell Baker.

Seligman a en charge les équipes Pocket, Emerging Technologies, Marketing et Open Innovation et il travaillera de concert avec Dave Camp qui est en charge de Firefox.