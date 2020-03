Mozilla ne veut plus de FTP dans Firefox

Déjà bloqué partiellement depuis la version 61 du navigateur, les jours de ce protocole jugé non sécurisé seraient comptés, comme c'est déjà le cas dans Chrome.

L'équipe l'a annoncé ce 19 mars via sa mailing list, avec une désactivation par défaut dès Firefox 77 et donc le mois de juin, permettant toujours de l'activer via une option. L'ensemble du code relatif à ce protocole sera retiré d'ici début 2021.

Les utilisateurs de Firefox 78 ESR, attendu aussi pour l'été, avec support à long terme, pourraient néanmoins toujours en profiter par défaut dans un premier temps.