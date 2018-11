Mozilla dresse son bilan annuel

Raja Koduri, en charge de l'équipe qui travaille sur la carte graphique du constructeur attendue pour 2020, devrait en parler à plusieurs responsables le mois prochain selon Digitimes.

Il faut dire que le CES approche, et à un an de la date fatidique, de premières informations croustillantes sont attendues. Vu l'équipe mise en place à la communication, chargée des Radeon par le passé, on peut d'ailleurs s'attendre à des mois de promesses et de teasing.

Reste à espérer que le produit sera au rendez-vous.