Motorola s'associe à iFixit pour vendre des kits de réparation pour smartphones

Après un report de deux ans, la mission a décollé en mai dernier avec à son bord l'atterrisseur InSight et les nanosatellites Mars Cube One, nommés MarCO A et B, alias EVE et Wall-E. C'est la première fois que des nanosatellites volent vers la planète rouge.

Alors qu'il se trouvait encore à 12,8 millions de kilomètres de sa cible, MarCO B (alias Wall-E) a pris une photo de Mars grâce à sa caméra grand-angle (il ne s'agit que d'un point dans l'univers). Le trio continue sa route, avec une arrivée prévue pour le 26 novembre.