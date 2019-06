Motorola AXH01 : un téléphone fixe avec Alexa pour 100 dollars

Amazon ne cache pas son ambition de déployer son assistant numérique à toutes les sauces : ampli, voiture, horloge, four à micro-ondes, tondeuse, etc. Tout y passe.

Dernier exemple en date, un téléphone pour la maison : le Motorola AXH01. Le combiné dispose d'un écran de 2" et d'un bouton dédié pour lancer Alexa. Vous pouvez ensuite demander à l'assistant d'appeler un de vos contacts.

L'ensemble des fonctionnalités disponible via Alexa l'est aussi sur votre téléphone fixe. Le téléphone est fabriqué par SGW Global qui donne quelques informations supplémentaires sur le fonctionnement du téléphone et de sa base.

Le Motorola AXH01 est d'ores et déjà disponible sur Amazon aux États-Unis pour 100 dollars.