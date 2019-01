Motorola a laissé fuiter les caractéristiques techniques de ses prochains Moto G7

Comme l'explique Android Authority, la fuite a été repérée par la version espagnole de CNet. La page du site brésilien de Motorola a depuis été supprimée, mais il en reste une trace dans le cache de Google.

On y apprend que le moto G7 dispose d'un écran de 6,24" (2 270 x 1 080 pixels) avec une encoche. Il est animé par un Snapdragon 632 avec 4 Go de mémoire vive et Android 9.0 aux commandes. Deux capteurs optiques de 12 et 5 Mpixels sont présents à l'arrière et un de 8 Mpixels en façade.

Des informations sur les Moto G7 Play, Power et Plus étaient également en ligne. Le premier avec une définition de l'écran plus faible, le second avec une batterie plus importante, le troisième avec un Snapdragon 636 et un capteur de 16 Mpixels à l'arrière.

On attend maintenant l'annonce officielle pour confirmer ces caractéristiques techniques et aussi avoir les tarifs ainsi que la disponibilité.