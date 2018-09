MotoGP et Fast zapping chez Canal+

Il y a quelques jours, le groupe annonçait l'acquisition, pour plusieurs saisons, de droits de diffusions exclusifs du MotoGP, Moto2 et Moto3 à compter de 2019.

« Les courses de MotoGP seront diffusées en direct sur CANAL+. Les autres courses et les différentes sessions (essais, qualifications) seront proposées en direct sur les chaines et services CANAL+ » détaille la société.

Dans la foulée, on apprend que C8 co-diffusera chaque saison deux Grands Prix, « notamment le Grand Prix de France qui se déroule chaque année sur le mythique circuit du Mans ».

Canal+ précise détenir déjà les droits sur « le Championnat du Monde de Formule 1, la Formule 2 et le GP 3, ainsi que l'Indy Car, la Formule E et le championnat de France des Rallyes ». Comme pour rassurer sur sa capacité à attirer les adeptes de sports mécaniques.

Vendredi, on apprenait également que la fonctionnalité de Fast zapping était désormais proposée sur le nouveau Décodeur Canal. Annoncé en janvier, il ouvrait cette possibilité de passer « en moins d'une seconde » d'une chaîne à une autre, mais uniquement aux clients satellite.

Huit mois plus tard, ce service est activé via la mise à jour 0.42.0.4. Deux autres fonctionnalités sont mises en avant, et ouvertes cette fois à tous les clients : la gestion des chaînes favorites et l'affichage de l'heure dans l'interface du décodeur.

D'autres petits correctifs et autres améliorations ont été apportés au passage.