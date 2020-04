Morphea2 de Maliterie : une literie connectée « avec technologie Withings embarquée »

Les deux sociétés françaises se sont associées afin de proposer une literie intégrant directement les capteurs Withings pour détecter les apnées du sommeil. Les capteurs sont dans le sommier et plus dans le matelas.

Le système se veut ainsi adaptable aux différentes situations et morphologies : « La gamme de sommiers a donc été conçue spécialement pour optimiser les surfaces de contacts avec les capteurs. Si ces derniers ont un emplacement de prédilection sur le sommier (morphologie standard), ils sont repositionnables pour s'adapter à tous les profils et notamment aux cas particuliers (sportifs, personne seule dormant au centre d'un lit double, etc.) ».

Withings en profite pour annoncer que ses nouveaux capteurs Sleep analyser intégrés dans Morphea2 ont été validés par « une étude clinique » et ont obtenu le « marquage CE médical, pour le dépistage des apnées du sommeil ». Rappelons qu’il y a six ans le fabricant avait déjà lancé son capteur Aura… et avait finalement reconnu des « dysfonctionnements et absences de fonctionnalités ». Espérons qu’il n’en sera pas de même pour les Sleep analyser.

La literie sera en précommande à partir de mi-mai pour une disponibilité en septembre 2020. Cinq tailles seront disponibles – « 140x190 ou 200, 160x200, 2x80 ou 90 x200 » – et comptez 649 euros minimum.