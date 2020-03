Mon mobile, ma santé : la Fédération Française des Télécoms publie une brochure explicative

Relativement succinct (huit pages), ce document commence par rappeler la position de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

S’en suit un rappel de la réglementation sur le DAS et des recommandations déjà formulées à plusieurs reprises : utilisez un kit oreillette, téléphonez de préférence dans les zones où la réception radio est de bonne qualité et incitez vos enfants et adolescents à faire une utilisation modérée et raisonnée du téléphone mobile.