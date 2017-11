Molotov compatible avec la recherche universelle d'Apple

Molotov vient de publier de nouvelles versions de ses applications, évoquant des améliorations côté stabilité, sans plus de précisions.

Mais sur iOS et tvOS, on apprend à travers un tweet que les contenus du service intègrent désormais la recherche universelle. Vous pouvez ainsi trouver des films ou des séries directement via une recherche ou une requête effectuée depuis Siri.