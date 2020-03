Molotov : rubrique spéciale coronavirus et près de 50 chaînes offertes

Dans le premier cas, il s’agit d’agréger l’ensemble des contenus autour d’une même thématique, Covid-19 dans le cas présent. « Au-delà des informations en direct, on y retrouve les émissions d'information, d'investigation, documentaires, et tous les sujets liés à l'événement », explique la plateforme.

En cette période de confinement, « près d'une cinquantaine de chaînes et replay associés » sont proposés gratuitement aux abonnés de Molotov. On y retrouve des chaînes généralistes (RTL9, Paris Première), pour les enfants, cinéma (TCM Cinéma, Paramount Channel, Action), de documentaires (Animaux, Science & vie), musicales, internationales, etc.