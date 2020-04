Mitchell Baker redevient directrice générale de Mozilla Corporation

La figure emblématique de l’entreprise vient d’être désignée par le conseil d’administration pour reprendre les rênes de Mozilla, qui se cherchait un nouveau directeur général depuis huit mois.

La société évoque un choix finalement logique, même si elle a considéré d’autres candidats pour ce poste. C’est sa grande connaissance de Mozilla et son « rôle stabilisateur » dans la structure qui ont prévalu.

Depuis août dernier, quand la recherche a commencé, Mitchell Baker est « devenue plus active dans les opérations courantes ». Au point qu’elle fut désignée directrice générale par intérim en décembre.

« Cet équilibre entre urgence, transparence et empathie, couplé à une connaissance innée de Mozilla et à des connexions dans les communautés influant la trajectoire de l’internet, dont de Mitchell Baker la bonne personne pour diriger Mozilla et avoir un impact sur le futur ».