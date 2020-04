Mission réussie pour MEV-1, qui a redonné « vie » à un satellite d’Intelsat

Deux mois après l’amarrage historique du remorqueur (MEV-1), le satellite 901 d’Intelsat est de nouveau opérationnel. MEV-1 s’est ensuite chargé de déplacer le satellite sur son orbite de travail et « Intelsat a fait la transition d’une trentaine de ses clients commerciaux et gouvernementaux vers le satellite le 2 avril ». Six heures plus tard, l’opération était un succès.

La mission est prévue pour cinq ans, après MEV-1 pourra aller porter assistance à un autre satellite pour le ramener temporairement à la vie. La mission MEV-2 est en préparation, pour un autre satellite Intelsat.