Mission Mars 2020 : la NASA réalise un premier test de son parachute « supersonique »

La première version a été publiée en 2009 afin de permettre à la norme EDID (Extended Display Identification Data) de suivre l'évolution du marché.

NVIDIA explique que l'EDID est « une structure de données standard qui définit les données de configuration du périphérique d’affichage et la prise en charge de modes qui autorisent une utilisation optimale de l’écran ». Bref, il s'agit de permettra à la source vidéo et à l'écran de communiquer entre eux.

La version 2.0 de DisplayID vient d'être officiellement annoncée par la Video Electronics Standards Association (VESA). Cette dernière met en avant une différence importante par rapport à sa grande sœur : « sa structure modulaire, basée sur le concept de "blocs de données" ».

DisplayID 2.0 propose également des améliorations pour les écrans des objets connectés, un meilleur support d'Adaptive-Sync, des taux de rafraichissements de 120 Hz et plus, la prise en charge des définitions 4K et plus, du HDR, de la réalité augmentée et virtuelle, etc.

« La version 2.0 de la norme DisplayID facilite une expérience client de type plug-and-play » affirme Bill Lempesis, directeur exécutif de VESA.