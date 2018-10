Mises à jour d’octobre pour Office 365, Outlook.com et To-Do

Comme chaque mois, les abonnés Office 365 reçoivent de nouvelles fonctionnalités.

Dans Word et PowerPoint, on peut ainsi dessiner au doigt ou au stylet des formes libres afin que les applications les transforment en éléments 3D. Ces derniers sont alors manipulables. 30 nouveaux modèles 3D ont d’ailleurs été ajoutés.

Outlook.com reçoit aussi plusieurs apports. D’une part, une intégration avec To-Do, autorisant la gestion des listes de tâches depuis le webmail sans quitter son interface.

D’autre part, une gestion plus efficace des marques. Ces dernières peuvent obtenir un badge de vérification, pour que l’utilisateur repère plus facilement les légitimes. Pour chacune, une carte de profil résumera les informations de contacts, livraisons, réservations, adresses, etc.

Un nouveau portail fait également son apparition pour gérer les newsletters. Outlook.com tâche de les reconnaitre pour permettre de s’en désinscrire d’un clic quand on en visualise une. Le portail liste toutes celles actives, pour s’en débarrasser d’un grand nombre d’une traite si nécessaire.

Quant à To-Do, sa dernière version déployée sur Windows 10 (via le Store) autorise les ajouts de tâches au stylet. L’utilisateur écrit naturellement ce qu’il doit faire et l’application s’occupe de transcrire le résultat.

Microsoft ne dit toujours rien par contre sur le déploiement des nouvelles interfaces pour Office. Depuis plusieurs mois, les abonnés du canal Insider peuvent tester le ruban simplifié dans Outlook et la version web de Word, mais rien de plus.