Mise à jour 7.1 pour la SHIELD TV de NVIDIA : 120 Hz, application mobile, chat en jeu, etc.

Et de 20 ! C'est ainsi que le constructeur présente le nouveau firmware de sa console sous Android TV, publié dans la nuit. Il lui consacre un billet de blog où il revient sur les évolutions récentes, de Google Assistant à la nouvelle mouture de GeForce Now.

Que faut-il retenir de cette nouvelle mouture 7.1 ? Tout d'abord l'arrivée du 120 Hz sur les téléviseurs et moniteurs compatibles. Quelques correctifs et améliorations des options sont également de la partie.

Les manettes et télécommandes sont mises à jour, tout comme certaines applications. Netflix inaugure un design repensé, GeForce Now intègre un chat en jeu, YouTube dispose de nouvelles intégrations de Google assistant, etc.

NVIDIA indique également que de nouveaux jeux Android sont proposés et met en ligne une application SHIELD TV pour Android et iOS. Votre appareil mobile peut ainsi faire office de télécommande ou de clavier distant, sans avoir à passer par l'application Android TV de Google.

La société promet également des sorties de jeux plus régulières dans GeForce Now et indique que les claviers/souris y sont désormais mieux supportés.

Au passage, la console voit son tarif réduit à 159/189 euros, via une promotion qui se terminera à la fin de la semaine.