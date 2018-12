MIPS Open : le dernier jeu d'instructions de l'architecture MIPS (32 et 64 bits) sera open source en 2019

Après un report de dernière minute, la présentation au public et aux journalistes s'est déroulée hier. Le tunnel est composé d'un tube de 3,65 m de diamètre et 1,8 km de long, fraîchement peint en blanc pour l'occasion.

À l'intérieur, « circulent des Tesla Model X équipées de roues latérales pour éviter de cogner les parois », expliquent nos confrères de l'AFP. Pour le dirigeant, « la vraie innovation est très simple » et prend donc la forme de stabilisateurs rétractables pouvant être fixés sur n'importe quelle voiture électrique et autonome, de marque Tesla ou non, pour « seulement 200 à 300 dollars ». L'idée d'un plateau sur lequel les voitures viendraient se poser est donc abandonnée.

Les premiers essais se déroulaient à 65 km/h et « rappellent curieusement une attraction de fête foraine », selon l'AFP. Boring Company doit maintenant réussir à accélérer la mise en place d'un tunnel, puisqu'il est actuellement question de trois à six mois pour 1,6 km environ, soit « quatorze fois plus lent qu'un escargot » selon Elon Musk.

La relève est en marche avec « Prufrock », un prototype de tunnelier quinze fois plus rapide (il devrait donc tout juste dépasser l'escargot). Quoi qu'il en soit, les demandes de partenariats affluent chez Boring Company si l'on en croit son président Steve Davis : entre « 5 à 20 par semaine », sans plus de précisions.