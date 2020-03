Minecraft ajoute du contenu éducatif dans sa version Bedrock

La version Bedrock du jeu dispose depuis deux jours de contenus en général réservés à la version Education du titre.

Dans la boutique, les joueurs peuvent y accéder gratuitement jusqu’au 30 juin (en tout cas pour l’instant). Il s’agit de mondes dédiés à des thématiques précises : visite de la Station Spatiale Internationale, énergies renouvelables, biologie marine, histoire de la Grèce antique et ainsi de suite. Chaque monde a ses règles et éventuellement ses exercices.

La version Bedrock est pour rappel destinée au plus grand nombre de plateformes : Windows 10, Android, iOS, Kindle Fire, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Windows Mixed Reality, Switch et PlayStation 4. À ne pas confondre donc avec la version Java, disponible uniquement sur ordinateur.

On rappellera que Framinetest, basé sur l'alternative libre Minetest, possède également une version Edu. Des outils d'accompagnement sont proposés, mais le jeu imposera d'y dédier un serveur. En outre, il n'y a pas de mondes complets proposés sur des thématiques particulières, mais le jeu peut être largement personnalisé.