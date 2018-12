Microsoft To-Do intègre désormais Cortana pour les Insiders en anglais

Actuellement proposée dans le canal bêta, la prochaine version du navigateur de Google ajoute quelques nouveautés. Elle est également l'occasion d'un grand ménage.

TLS 1.0 et 1.1 ne sont ainsi plus considérés comme sécurisés, au profit de TLS 1.2+. Leur support sera entièrement retiré dans Chrome 81 attendu pour début 2020.

Les adeptes de popups via window.open() ne pourront plus les utiliser lors du déchargement de la page (unload), que le bloqueur de popups soit activé ou non.

Le support du HTTP-Based Public Key Pinning (HPKP) est également retiré, à cause de sa faible adoption et des soucis de sécurité qu'il pose. Il en est de même pour l'affichage de ressources via le protocole FTP, auquel tout le monde tourne le dos progressivement.

Vous retrouverez tous les détails de cette mouture par ici. Elle est attendue pour le 29 janvier dans le canal stable de Chrome.