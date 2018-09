Microsoft To-Do : nombreuses nouveautés pour les versions web et mobiles

Le gestionnaire de tâches et de listes, successeur de Wunderlist, a reçu hier soir de grosses mises à jour sur Android et iOS. La version web fait également un bond.

Les applications synchronisent ainsi plus rapidement, peuvent déplacer des tâches vers d’autres listes (via un glissement vers la droite), tandis que la liste To-Do a été renommée Tasks. Sur Android, une fonction d’annulation permet de restaurer une liste éventuellement supprimée dans Important.

La version web se dote pour sa part d’un nouveau visage, avec une interface modernisée et des listes possédant chacune une couleur pour mieux se repérer. Une section Planned rassemble les tâches prévues pour les cinq prochains jours et après. Elle complète donc My Day.

Étrangement, cette nouveauté n’est pour l’instant disponible que sur le web, mais on imagine que Microsoft compte la diffuser dans ses applications mobiles.