Microsoft Teams passe la barre des 20 millions d’utilisateurs quotidiens

Bien que la communication soit évidemment l’occasion de se faire « mousser », l’éditeur a de quoi se réjouir de la progression.

Il annonçait en effet le passage des 13 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement en juillet. Une augmentation de plus de 50 % en quatre mois seulement.

Le concurrent de Slack fonctionne pour rappel sur un modèle différent de ce dernier. Slack s’intègre plus facilement dans les petites et moyennes entreprises, grâce à des centaines de connecteurs capables de le relier à des services existants. Teams s’adresse davantage aux plus grandes structures dans lesquelles Office règne en maître.