Microsoft revient sur l'histoire de Visual Studio Code

À l'occasion de la BUILD 2020, mais aussi des 5 ans de son IDE multiplateformes, l'éditeur a publié une vidéo de 30 minutes sur Channel 9, où l'on retrouve Erich Gamma.

Ce développeur suisse de 59 ans, expert Java ayant contribué à de nombreux outils, est également connu pour être l'un des Gang of Four (GoF) pour avoir participé à l'écriture de Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software.

Mais il a surtout rejoint l'équipe Visual Studio il y a une dizaine d'année pour travailler sur Monaco, menant à la création de nombreux services actuels, dont Visual Studio Code. Un projet qu'il évoque avec deux responsables marketing de l'entreprise.