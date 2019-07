Microsoft réunit tous ses programmes Insider sur un même site

Les testeurs diront « enfin ! », tant le site manquait. L’éditeur possède en effet de nombreux programmes Insider, chacun ayant eu jusqu’à présent son propre site et/ou sa méthode d’activation. Ce qui, dans le fond, ne change pas.

Le site insider.microsoft.com rassemble les programmes pour Bing, Edge, Office, Skype, Visual Studio Code, Windows et Xbox. La page existe en français et permet ensuite de dispatcher les utilisateurs vers le bon site.

L’initiative a quand même deux gros avantages : on est certain d’y trouver ce que l’on cherche, et la page a le mérite d’exposer tous les programmes existants, y compris donc ceux que l’utilisateur ne connaissait pas forcément.