Microsoft rachète Movial, qui serait à l’origine de l’Android du Surface Duo

La firme vient de racheter la société finlandaise, pour un montant non communiqué. On ne sait pas exactement pourquoi cette opération, mais un communiqué de Microsoft Roumanie permet d’en avoir une idée : « En vertu de cet accord, 60 employés de Movial à Iasi rejoindront Microsoft Devices, afin de poursuivre les investissements de la société dans le développement des plateformes Android ».

Les locaux de Movial à Iasi vont en outre devenir le quatrième centre de recherche et développement de Microsoft en Roumanie.

Si l’on en croit Windows Central, Movial était directement impliquée dans l’adaptation d’Android aux besoins de Microsoft pour son smartphone Surface Duo à deux écrans. La nouvelle équipe à Iasi serait en charge d’Android pour la V2 du téléphone.

Des rumeurs annoncent d’ailleurs le lancement du Surface Duo dans les semaines à venir. Il serait doté d’un Snapdragon 855, épaulé par 6 Go de mémoire et 64 ou 256 Go de stockage.