Microsoft propose un nouvel outil pour mettre à jour le firmware des Surface Dock

Toutes les machines équipées d’un Windows 10 plus ancien que la May 2019 Update (1903) ont reçu hier soir d’importants lots de correctifs. Sont concernées les moutures 1809, 1803, 1709, 1703 et 1607 du système, les plus anciennes étant réservées aux entreprises.

Les corrections sont nombreuses : impression de PDF, curseur disparaissant en usage tactile, des fenêtres minimisées ne pouvant être restaurées, une sauvegarde qui pouvait ne plus fonctionner dans Office 2010, des propriétés erronées pour les fichiers et dossiers dans l’Explorateur, un Narrateur refusant de s’ouvrir, des pics d’utilisation CPU pendant une bascule entre applications, un écran vide après une sortie de veille, etc.

La mise à jour, estampillée KB4516077, peut être récupérée depuis Windows Update. Distribuée hors du cycle habituel des Patch Tuesdays, elle témoigne d’une certaine urgence à corriger les soucis mentionnés, surtout dans le sillage des mises à jour mensuelles de septembre et des problèmes relevés, assez sérieux.