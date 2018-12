Microsoft préparerait un Windows Lite... qui pourrait ne plus s'appeler Windows

Nombreuses rumeurs actuellement, autour de l’abandon d’Edge comme de l’avenir de Windows. Microsoft préparerait ainsi le successeur du mode S, un « Windows Lite » qui ne s’appellerait peut-être même plus Windows.

Le mode S est actuellement un fonctionnement optionnel permettant au système de se concentrer sur les seules applications UWP et provenant du Store, y compris Win32. Le mode est loué par Microsoft, qui y voit l’occasion de proposer un Windows présenté comme plus rapide et plus sécurisé. Des affirmations que nous avions relativisées.

Selon Brad Sams, outre les mentions d’un Windows « Lite » dans le code de la préversion 18282 actuelle, des signes pointent vers l’utilisation d’une base Windows Core OS, agrémentée des seuls éléments indispensables au fonctionnement des applications UWP et des PWA. Si la rumeur de Windows Central est vraie, Chromium y jouerait alors un rôle essentiel.

Comme nous l’avions pointé dans une analyse récente, Microsoft aurait là son occasion de faire un grand ménage dans le code de Windows, en supprimant Win32 ou en le virtualisant pour garder la compatibilité. De nombreux vieux composants seraient extirpés, Microsoft obtenant alors son propre Chrome OS.

Toujours selon les rumeurs, Windows Lite pourrait ne pas s’appeler Windows du tout, rendant le message plus clair puisque ne jouant pas avec les attentes du public. Les entreprises ne seraient en outre pas concernées par ce nouveau système. Mais marché professionnel ou pas, il faudrait que les versions UWP d’Office soient remises sur les rails, alors qu’elles sont à ce jour presque abandonnées.

Quels que soient les plans de l’entreprise, ils ne seront probablement pas dévoilés avant la prochaine conférence Build, qui se tient en général en mai chaque année. La rumeur a donc le temps d’enfler.