Microsoft pousse MSIX, son nouveau système d’empaquetage des installations

Bien qu’il ne soit pas à proprement parler « nouveau », MSIX a mûri et Microsoft y a consacré tout récemment une session technique pour faire la promotion de ses usages.

Un paquet MSIX est une archive compressée dont on peut consulter le contenu en la renommant simplement en .zip. MSIX a vocation à remplacer à terme l’ensemble des fichiers EXE, MSI, App-V ou tout ce qui sortirait du Desktop App Converter pour l'installation.

Comme une application provenant du Store, MSIX permet une désinstallation sans laisser la moindre trace dans le système, y compris dans la base de registre. Il autorise également les applications à se mettre à jour de manière différentielle, sans télécharger à nouveau l’intégralité des données.

La compatibilité dans Windows 10 est arrivée avec l’October 2018 Update. Depuis, des raffinements ont été ajoutés, comme une prise en charge de Windows 7 et 8.1, une intégration profonde dans System Center ConfigMgr et Intune, des conteneurs plus flexibles ou encore la résolution de certains soucis de privilèges rencontrés actuellement par les applications Desktop App Converter.

Les intéressés pourront consulter la session technique depuis le site Channel 9 de Microsoft.