Microsoft pourrait ajouter de la publicité pour Office au sein de WordPad

L'application est pour rappel installée par défaut sous Windows. Sans être au niveau de Word, elle permet tout de même de saisir du texte, d’ajouter des images, de faire de la mise en page, etc.

Afin de mieux mettre en avant sa suite bureautique – gratuite dans sa version en ligne – auprès des utilisateurs de son traitement de texte, Microsoft serait en train de tester l’ajout d’une publicité sous la forme d’un texte, comme le rapporte Rafael Rivera sur Twitter.

Plusieurs messages auraient été repérés par le développeur : « Try Word online for free », « Try Word, Excel and PowerPoint for free online », « Use Word for free online »… Avec un lien à chaque fois.