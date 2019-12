Microsoft officialise sa préversion de Teams pour Linux

L’éditeur avait confirmé qu’il proposerait son application de messagerie d’entreprise sur les distributions Linux, et on s’attendait effectivement à une première préversion avant la fin de l’année. Elle est maintenant disponible.

Toutes les fonctions centrales sont présentes. Microsoft annonce avoir travaillé ces derniers mois avec des clients sous Linux pour mieux cerner leurs besoins.

On retrouve donc la messagerie elle-même, le partage de documents, l’accès au calendrier avec toutes les fonctions de gestion des évènements, la possibilité de lancer ou rejoindre des appels ainsi que l’intégration des versions web de Word, Excel et PowerPoint, autorisant l’ouverture et la modification des documents.

Teams nécessite un abonnement Microsoft 365 pour fonctionner, et l’éditeur en parle comme la toute première application de la formule à fonctionner sur Linux. La Linux Foundation elle-même se réjouit de cette disponibilité et y voit le signe d’une reconnaissance plus large de la plateforme.

La préversion se récupère pour l’instant via un paquet DEB ou RPM (64 bits uniquement). On peut espérer à terme que Microsoft fournira des paquets plus « modernes », notamment Snap et Flatpak, comme l’entreprise le fait déjà avec Visual Studio Code par exemple.