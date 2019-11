Microsoft fait le plein d'annonces durant X019, aussi bien sur les jeux que le Projet xCloud

Comme prévu, la société a organisé cette nuit une conférence pour dévoiler ses nouveautés à venir. Il était donc évidemment question de Project xCloud, son service de jeux vidéo en streaming.

Les premières invitations pour les bêtas ont été envoyées mi-octobre pour des clients aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée. En 2020, de nouveaux pays seront concernés (notamment en Europe), et le Projet xCloud débarquera sur les PC sous Windows 10. La prise en charge des DualShock 4 et des manettes Razer est aussi annoncée.

50 nouveaux titres de 25 partenaires seront ajoutés durant la préversion, dont Madden NFL 20, Devil May Cry 5, et Tekken 7. Les joueurs pourront diffuser les jeux qu'ils possèdent et le streaming de jeux vidéo sera ajouté au Xbox Game Pass. Là encore, pas de détails supplémentaires.

Du côté des jeux, il était question de Grounded (printemps 2020), un nouveau titre d'Obsidian, d'Everwild par le studio Rare (plus de détail dans ce billet de blog), qui présente aussi la mise à jour Seabound Soul de Sea of Thieves. Dontnod était aussi sur scène pour Tell me Why.

Halo: Reach arrivera dans Halo: The Master Chief Collection le 3 décembre prochain. Le titre sera disponible à l'unité pour 9,99 dollars, ou bien dans le pack vendu 39,99 dollars ou encore via Xbox Game Pass.

Signalons enfin des bandes-annonces pour Age of Empires IV, Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Wasteland 3, etc. L'ensemble des annonces de la X019 se trouve par ici, tandis que les vidéos sont regroupées sur le compte YouTube Xbox.