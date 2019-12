Microsoft explique le renouvellement général de ses icônes

On a pu voir récemment vers quelle inspiration graphique se dirigeait l’éditeur avec l'icône du nouvel Edge ou encore de la prochaine version unifiée d’Office pour Android et iOS.

Ce travail est en fait étendu à tous les produits, Microsoft exposant sa vision dans un billet de blog. On retiendra surtout une révision riche en couleurs, une évolution épurée du style et une direction plus conceptuelle que physique.

De très nombreux exemples de services et applications sont présents dans le billet, jusqu’au logo Windows lui-même. L’ensemble paraît réussi et agréable, mais on attendra d’en mesurer la cohérence quand elles seront effectivement répercutées dans Windows et le reste.

C’est d’ailleurs là que le bât blesse : l’éditeur ne donne aucune information sur l’arrivée concrète de ces icônes. La prochaine version 2004 de Windows 10 aurait été une bonne occasion, mais les actuelles préversions, proches de la finalisation, ne les intègrent pas.

Peut-être pour le lancement de Windows 10X, basé sur Core OS ?