Microsoft est le « partenaire technologique » officiel de la NBA

Elles annoncent la création d’une « plateforme "direct-to-consumer" qui proposera une nouvelle fan expérience et améliorera les capacités de streaming optimisées par Microsoft Azure et ses capacités en matière d’intelligence artificielle » (vous en rêviez, non ?).

Les deux partenaires ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Il est question de diffusions en direct et à la demande des matchs, mais aussi de proposer « une large gamme de données et d’archives vidéo de la NBA [qui] sera présentée aux fans grâce à des solutions de « machine learning », de recherche cognitive et d’analyse de données avancées ».

Cette nouvelle association doit durer plusieurs années.