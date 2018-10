Microsoft envisage d'étendre son Xbox Game Pass au PC

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, à l'annonce des résultats du dernier trimestre, Satya Nadella a révélé les plans de l'entreprise. « Porter le Game Pass jusqu'au PC sera un élément important » du renforcement de la communauté des joueurs, a-t-il déclaré, cité par PC Gamer.

La société a revu sa stratégie jeux vidéo, insistant sur l'achat de titres valables à la fois sur Xbox et PC, via son Microsoft Store. Une convergence censée l'aider face à Sony et son catalogue PlayStation 4, bien plus fourni en exclusivités.

Pour 9,99 euros par mois, le service propose un catalogue de 100 titres et un accès aux nouveaux titres de Microsoft dès leur sortie. L'offre est poussée par le groupe aux nouveaux clients, trois mois d'abonnement étant souvent offerts pour l'achat d'une Xbox.

À noter que les abonnements se multiplient chez les éditeurs. Avec un Game Pass sur PC, le groupe de Redmond suivrait la voie d'Electronic Arts, qui propose EA Access sur Xbox et Origin Access sur PC.