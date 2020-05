Microsoft Edge déployé dans les semaines à venir, des nouveautés en approche

L’entreprise avait annoncé initialement que le nouveau navigateur serait d’abord diffusé auprès d’un public très restreint, avant d’ouvrir les vannes plus largement. Ce déploiement progressif n'a finalement jamais eu lieu.

Microsoft compte lancer directement le nouvel Edge dans le grand bain dans les semaines à venir, via une mise à jour dans Windows Update. Ce lancement pourrait se faire en même temps que celui de la May Update 2020.

Plusieurs nouvelles fonctions ont également été annoncées pendant la conférence Build. Par exemple, l’intégration de Pinterest dans les collections. L’affichage des éléments ajoutés sera donc plus proche des fiches du service, avec les fameuses (et redoutables) recommandations de Pinterest en tête de liste. La fonction sera disponible pour les testeurs d’ici quelques semaines.

Edge recevra également une barre latérale optionnelle dédiée aux recherches. L’idée est qu’un utilisateur peut avoir besoin d’informations sans perdre de vue la page sur laquelle il se trouvait déjà, évitant l’ouverture d’un onglet dédié.

Parmi les nouveautés annoncées, la WebView2 est l’une des plus importantes. Basée sur Chromium, elle prend la relève de la première version, bâtie sur l’ancien moteur EdgeHTML. Une préversion est déjà disponible, les développeurs pouvant donc travailler à son intégration.

Ce composant est d’autant plus important qu’il finira par être obligatoire pour la publication d’applications dans le Store. Mais pendant un temps, on observera une dichotomie : le nouvel Edge sera diffusé partout, mais les applications intégrant du contenu web devront se servir de l’ancienne WebView.

Enfin, une version Linux du navigateur a été brièvement montrée, sans plus de précisions pour l’instant. Elle avait été confirmée à l’automne dernier, et on attendait donc des informations. On ne sait toujours pas quand cette version sortira. Ses fonctions devraient être les mêmes que les versions existantes pour Windows et macOS.