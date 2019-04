Microsoft déploie son Patch Tuesday d'avril 2019

Deuxième mardi du mois oblige, Microsoft a diffusé hier soir ses correctifs mensuels de sécurité pour l’ensemble des Windows supportés.

Les versions de Windows 10 reçoivent toutes un tronc commun de pansements numériques pour le JET Database Engine, le noyau, le Scripting Engine, le système de fichier, le composant graphique, la virtualisation, MSXML ou encore Edge.

La branche la plus récente, October 2018 Update (1809), passe en version 17763.437 et apporte plusieurs correctifs généraux supplémentaires. MSXLM6 pouvait par exemple planter dans certains cas, de même que l’éditeur de règles de groupe lorsque l’on modifiait une GPO contenant des GPP liées à Internet Explorer 10.

La branche April 2018 Update (1803) passe de son côté en version 17134.706. On y trouve de nouvelles protections contre Meltdown et la variante 2 de Spectre sur les systèmes utilisant des puces VIA. Outre les mêmes soucis corrigés que ceux cités plus haut, cette version répare un souci dans WSL qui pouvait provoquer le plantage de SSH.

Quant à la branche Fall Creators Update (1709), la version 16299.1087 lui apporte un mélange des correctifs déjà mentionnés plus haut. Notez cependant qu’il s’agit du dernier Patch Tuesday pour cette branche, qui dépasse désormais les 18 mois de son cycle.

Les branches 1703 et 1607, respectivement Creators Update et Anniversary Update, sont toujours maintenues, mais uniquement pour les comptes LTSC (Long-Term Servicing Channel). Même la version originale de Windows 10 y est encore entretenue. Elles reçoivent toutes des correctifs.

Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1, 8.1 et Server 2012 R2 ont eux aussi leur lot de correctifs, consistant le plus souvent en un pot-pourri des points déjà vus (variantes Meltown/Spectre, MSXML6, éditeur de règles, etc.).

Comme toujours, les mises à jour sont à récupérer dans Windows Update, avec redémarrage de la machine à la clé.