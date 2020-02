Microsoft déploie le nouvel écran d’accueil sur la Xbox One

La mise à jour est en cours de diffusion, et la plupart des utilisateurs l’ont sans doute déjà. La différence se notera au premier coup d’œil : l’écran d’accueil a été complètement revu.

Il était en test depuis plus de six mois et est donc enfin disponible. L’accent est mis sur les jeux et applications les plus utilisés. Les utilisateurs pourront ajouter des lignes supplémentaires pour y épingler d’autres vignettes. Des accès rapides au Game Pass, Mixer et Microsoft Store sont également présents.

La mise à jour permet aussi de choisir où les notifications apparaissent sur l’écran, avec six chois possibles. Une capacité qui n’existe curieusement pas sur Windows 10, où les notifications ne peuvent apparaître qu’en bas à droite.

Plusieurs autres améliorations sont présentes. Par exemple, les jeux en essai ou démo sont maintenant étiquetés comme tels dans la bibliothèque. En outre, les gif animés et images envoyés depuis les applications Xbox (Android, iOS et Windows 10) sont enfin visibles depuis la console.

Si vous n’avez pas encore le nouvel écran d’accueil, il est toujours possible de récupérer la mise à jour en lançant manuellement la recherche.