Microsoft corrige une faille 0-day déjà exploitée sur Internet Explorer

Pour ajouter toujours plus de photos dans Google Maps, le géant du Net dispose de toute une panoplie de caméras. L'une d'entre elles, Trekker, prend la forme d'un sac à dos. Une nouvelle version est disponible, plus légère et équipée de capteurs optiques améliorés avec de meilleures ouverture et résolution.

Google rappelle qu'il propose un programme de prêt permettant à « tout le monde d'utiliser la nouvelle version du sac ». Pour les demandes, c'est par ici.