Microsoft corrige un souci de plantage dans son Defender

L’application interne, chargée de la défense du système – notamment du blocage des malwares – rencontrait depuis peu des cas des plantages suite au téléchargement d’une version spécifique des définitions.

On ne sait pas bien où se situait le problème. Des témoignages relatent des blocages sur des fichiers dont le nom comportait deux points ou sur le raccourci Steam dans le menu Démarrer. On trouve plusieurs cas sur Reddit et Bleeping Computer a pu reproduire le souci.

L’erreur se déclenchait surtout lorsqu’une analyse complète de l’ordinateur était lancée. Defender se figeait alors. Chercher à le relancer affichait une fenêtre indiquant que le service était stoppé.

Si vous rencontrez le problème, il suffit en fait d’aller dans Windows Update pour vérifier l’arrivée de nouvelles définitions. Il n’y a pas besoin de redémarrage.