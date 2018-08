Microsoft Authenticator arrivera bientôt sur Apple Watch

Microsoft prépare la version 6.0 de son application Authenticator pour iOS. Sa principale nouveauté sera de prendre en charge l’Apple Watch, autorisant la validation des demandes au poignet. Un éventuel gain de temps, au lieu d’avoir à saisir son téléphone.

Dans son récent billet, Microsoft explique que cette application pourra d’abord être testée via une phase bêta via TestFlight, les intéressés pouvant s’y inscrire. Cela étant, ces tests ne durent jamais plus de quelques semaines, et la version finale arrivera donc rapidement.

Notez que l’utilisateur devra la première fois entrer un code PIN sur la Watch pour déverrouiller l’application. Ce code devra être saisi à chaque fois que la montre aura été retirée du poignet, éteinte ou mise hors de portée du téléphone, pour des questions de sécurité.