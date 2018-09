Microsoft annonce ses Azure DevOps

Après la publication des premiers tests de ces processeurs, certains ont remarqué que les performances dans les jeux étaient drastiquement en baisse lorsque des GeForce étaient utilisées.

Un problème puisque ces cartes sont actuellement les plus performantes du marché, et utilisées par une majorité de testeurs. Même AMD fait ce choix lors de ses analyses internes, dont les chiffres sont parfois partagés avec la presse.

Depuis, nous étions sans nouvelles. Jusqu'à l'arrivée des pilotes 399.24 WHQL.

Si tout le monde retiendra qu'il s'agit d'une version « Game Ready » à destination de Shadow of the Tomb Raider, la bêta ouverte de Call of Duty : Black Ops 4 Blackout et d'Assetto Corsa Competizione (en accès anticipé), creuser les notes de version permet de repérer un détail d'importance.

NVIDIA y confirme en effet que le bug 2334312 concernant « des performances réduites de moitié dans les jeux lors du passage d'un processeur 16 cœurs/32 threads à un processeur 32 cœurs/64 threads » est corrigé. C'est également le cas sur certaines machines équipées de… Core 2 Duo et Core 2 Quad.