Microsoft annonce encore un trimestre record

Twitter et Snap ont également présenté leurs résultats du troisième trimestre. Du côté de Twitter, tout va pour le mieux. Malgré un léger recul de sa base d'utilisateurs (-9 millions en 3 mois), le réseau social a enregistré un chiffre d'affaires record de 758 millions de dollars, en hausse de 29 % sur un an.

Le bénéfice net s'établit à 106 millions de dollars, hors produits exceptionnels qui ont porté cet indicateur à 789 millions de dollars. En bourse, le cours de Twitter flambe de plus de 15 %. Un score remarquable étant donné la contraction du nombre d'utilisateurs, un indicateur que les marchés surveillent de très près.

Chez Snap, c'est par contre la douche froide. Le cours continue de dégringoler en bourse (-10 % dans l'après-séance, et -75 % depuis l'introduction) et pour cause : le nombre d'utilisateurs de Snapchat a enregistré sa deuxième baisse consécutive, et l'entreprise a clairement indiqué à ses investisseurs que la baisse devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

Du côté des bonnes nouvelles, on notera quand même les revenus records enregistrés sur ce trimestre (298 millions de dollars, en hausse de 43 % sur un an) et un EBITDA qui reste négatif (138 millions de dollars de pertes) mais qui évolue dans le bon sens. Ouf.