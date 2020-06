Microsoft abandonne les boutiques physiques

La firme va fermer l’ensemble de ses boutiques, à l’exception de quatre, qui seront reconverties en showrooms, sans plus vendre directement de matériel.

Une aventure qui n’aura duré que quelques années. L’entreprise y avait pourtant mis le paquet, allant jusqu’à ouvrir une boutique à Manhattan, proche du fameux cube d’Apple sur la célèbre Cinquième avenue.

Il semble que la crise sanitaire soit liée à la décision : « Puisque les différentes boutiques Microsoft ont fermé fin mars à cause de la pandémie de Covid-19, l’équipe de vente au détail a aidé de petites entreprises et des clients dans l’éducation à réaliser leur transformation numérique, entrainé virtuellement des centaines de milliers de clients […] à travailler à distance et mieux connaître les logiciels […] ».

La communication de l’entreprise s’oriente vers les employés de ces boutiques, qui rassemblent manifestement nombre des qualités que l’éditeur apprécie… et qui iront travailler dans des domaines plus profitables.