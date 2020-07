Microsoft 365 : une longue liste d’améliorations pour Outlook et les réunions

Dans un long billet publié mardi, l’entreprise liste les dernières améliorations portées à son offre 365. Si la plupart des apports sont destinés au mode professionnel, plusieurs fonctions filtreront jusqu’aux applications mobiles et aux comptes personnels.

En majorité, les améliorations concernent la gestion des réunions et autres évènements. Outlook pour Android récupère ainsi une nouvelle vue rassemblant emails et fichiers en lien avec la réunion à venir.

Parmi les autres ajouts, on note l’arrivée dans la version web d’Outlook de détails directement intégrés dans les invitations aux évènements. L’utilisateur peut basculer entre les messages et détails, voir la liste des personnes invitées et qui a accepté, ou même ajouter l’évènement en ligne si l’organisateur a oublié. Objectif, réduire ou même supprimer le besoin de répondre par email.

On note aussi la possibilité de rejoindre une réunion d’un geste depuis Outlook mobile quand elle est envoyée depuis un autre service, celle de définir toutes les réunions à venir comme en ligne, l’ajout d’un calendrier personnel au sein du compte professionnel pour ne pas accepter d’évènements empiétant sur l’un ou l’autre, la programmation de l’heure d’envoi d’un courrier ou encore le « snooze » d’un email pour y répondre plus tard.

Dans l’ensemble, la version web d’Outlook s’en trouve nettement renforcée. Mais on saurait gré à Microsoft d’y répercuter une fonction simple et existant sur la version Windows depuis bien longtemps : les actions rapides. On ne comprend pas bien ce qui peut retenir l’éditeur, tant elles peuvent faire gagner du temps sur les tâches répétitives.