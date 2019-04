Microsoft : un « nombre limité » de comptes en partie piratés

Un mois et demi après avoir enfin lancé sa Tesla 3 à 35 000 dollars, le fabricant ne la propose déjà plus sur son site. Elle reste disponible, mais uniquement par téléphone ou dans les boutiques physiques du fabricant.

Désormais, il faut débourser 39 500 dollars minimum pour la Standard Range Plus avec une autonomie et une accélération légèrement en hausse. Le fabricant explique que la Model 3 Standard est une version bridée par logiciel de la Standard Plus, elle peut donc être mise à jour (OTA) après paiement de la différence évidemment. L'inverse est également possible, avec une restitution de la part de Tesla.

Autre changement important : l'option Pilotage automatique est désormais de série sur l'ensemble des Tesla... avec une hausse du prix. La Tesla Model 3 Standard Plus passe ainsi de 37 500 à 39 500 dollars, alors que l'option était auparavant facturée 3 000 dollars.

Un moyen pour le constructeur de forcer la main aux clients et ainsi récolter plus d'argent lors des ventes, tout en vantant les performances de son Autopilot qui permettrait de réduire grandement les risques d'accident.

Enfin, dernière nouveauté : le leasing. Contre le paiement d'un acompte et d'un forfait mensuel, les Américains peuvent louer une Tesla Model 3 pour 16 000, 19 000 ou 24 000 km par an.

Aucune option d'achat ne sera proposée, Tesla utilisera les véhicules restitués à la fin du contrat pour son service de véhicules autonomes en libre-service.